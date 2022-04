आयुष बदोनी के फैन हुए ये दिग्गज क्रिकेटर्स, तारीफ में कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली: IPL 2022 बहुत ही शानदार अंदाज में खेला जा रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स टीम आईपीएल में बहुत ही शानदार खेल दिखा रही है. लखनऊ टीम के लिए एक खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है. अब इरफान पठान और प्रज्ञान ओझा इस खिलाड़ी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान और प्रज्ञान ओझा ने गुरुवार को आईपीएल मैच में दिल्ली के खिलाफ तेज और प्रभावशाली पारी के लिए युवा बल्लेबाज आयुष बदोनी की प्रशंसा की. बदोनी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आखिरी ओवर में शानदार छक्का लगाकर लखनऊ को छह विकेट से जीत दिलाई. पठान ने बदोनी की तारीफ करते हुए कहा कि जब भी वो क्रीज पर आते हैं तो अपने प्रदर्शन से लोगों के दिलों में एक अच्छी छाप छोड़ जाते हैं.

इरफान पठान ने ट्वीट किया, 'जब भी आप आयुष को बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे, आप उनकी बल्लेबाजी से नजरें नहीं हटा पाएंगे.' इस बीच, प्रज्ञान ओझा ने भी बदोनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने मैच को संकट की स्थिति से बाहर निकाला और मैच को अच्छे तरीके से खत्म किया. लखनऊ टीम के लिए गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया.

Every time you see Ayush badoni bat, you get impressed!

