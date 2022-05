IPL 2022: 'ये टीम के लिए नहीं अपने लिए खेलता है', फैंस ने इस बात को लेकर गायकवाड़ को किया ट्रोल

IPL 2022, CSK vs GT: चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. ऋतुराज गायकवाड़ ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में 49 गेंदों पर 53 रनों की धीमी पारी खेली.

अर्धशतक जड़ने के बावजूद ट्रोल हुए गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ की इस पारी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने उन पर आरोप लगाया है कि वह टीम के लिए नहीं खेलते. बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ की इस धीमी पारी के चलते चेन्नई सुपर किंग्स बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही है.

फैंस ने इस बात को लेकर कर दी खिंचाई

गुजरात टाइटंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 133 रन बनाए. गायकवाड़ ने 49 गेंद की पारी के दौरान चार चौके और एक छक्का जड़ा. उन्होंने मोईन अली (21 रन, 17 गेंद, दो छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 गेंदों में 57 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी के बाद फिर तीसरे विकेट के लिए एन जगदीशन (33 गेंद, तीन चौके, एक छक्का) के साथ 48 रन जोड़े.

Well Played RRG can't expect more than this...too much Heat — Just (@Just80332758) May 15, 2022

Ruturaj Gaikwad joined the legendary league of young gun TukTuk youngsters after making 50 of 44 balls

#CSKvGT pic.twitter.com/ejtPzTrU0x — Ctrl C + Ctrl Memes 45 (@Ctrlmemes_) May 15, 2022

शमी ने गेंदबाजी में गुजरात टाइटंस की शानदार शुरुआत कराई

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके ने 10 ओवर में दो विकेट पर 73 रन बना लिए थे, लेकिन अंतिम 10 ओवर में टीम तीन विकेट गंवाकर 60 रन ही बना सकी. शमी ने गेंदबाजी में गुजरात टाइटंस को शानदार शुरुआत कराते हुए पहले ओवर में सिर्फ चार रन देने के बाद अपने दूसरे ओवर में डेवोन कोन्वे (05) को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराया.

राशिद खान पर अली ने स्क्वायर लेग पर दो छक्के जमा दिए

गायकवाड़ ने पांचवें ओवर में यश दयाल पर दो चौके और एक छक्के से 15 रन जोड़े. पावरप्ले के अंतिम ओवर में राशिद खान पर अली ने स्क्वायर लेग पर दो छक्के जमा दिए, जिससे छह ओवर बाद टीम का स्कोर एक विकेट पर 47 रन था. गुजरात टाइटंस को दूसरी सफलता साई किशोर ने अपने पहले ही ओवर में दिलाई, जिन्होंने लय में आए मोईन अली को ऊंचा खेलने के लिए ललचाया और वह डीप मिडविकेट पर राशिद को कैच दे बैठे. अपना पहला ही मैच खेल रहे एन जगदीशन ने आते ही साई किशोर की गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर चार रन के लिए भेज दिया.

शिवम दुबे भी आते ही चलते बने

गायकवाड़ ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर साई किशोर पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली गेंद को जगदीशन ने चौके के लिए भेजने के बाद अंतिम गेंद पर शॉर्ट लेग पर छक्का जड़ दिया. सीएसके ने इस तरह 15 ओवर में दो विकेट पर 109 रन बना लिए थे. अर्धशतक जड़ने के बाद गायकवाड़ अगले ओवर में राशिद खान की गेंद को सही टाइम नहीं कर सके और पवेलियन पहुंच गए. शिवम दुबे भी आते ही चलते बने. अल्जारी जोसफ ने टीम को चौथा विकेट दिलाया. कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (07) अंत में कोई बड़ा शॉट नहीं लगा सके और अंतिम ओवर में शमी का दूसरा शिकार बने. टीम ने अंतिम पांच ओवर में 24 रन बनाकर तीन विकेट गंवाए.