IPL 2022: प्रीति जिंटा की मौजूदगी ने पंजाब किंग्स में फूंकी जान, चेन्नई के खिलाफ मिली धमाकेदार जीत

Preity Zinta: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच IPL 2022 के 38वें मैच के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा (Preity Zinta) को स्पॉट किया गया. लंबे समय बाद प्रीति जिंटा (Preity Zinta) पंजाब किंग्स को चीयर करने स्टेडियम में आईं और फैंस को बड़ा सरप्राइज भी दे दिया.

वानखेड़े स्टेडियम में स्पॉट हुईं प्रीति जिंटा

बता दें कि इससे पहले IPL 2022 में पंजाब किंग्स के बीते मुकाबलों में प्रीति जिंटा मैच देखने के लिए स्टेडियम में नहीं आईं थीं. जब वह सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबले के दौरान स्टेडियम में दिखीं तो फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा.

प्रीति जिंटा की मौजूदगी ने पंजाब किंग्स में फूंकी जान

बता दें कि साल 2021 के अंत में भी प्रीति जिंटा अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए नहीं आ पाईं थीं. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में उन्हें इस सीजन पहली बार देखा गया है. इसलिए यह मैच पंजाब किंग्स के लिए बेहद ही खास रहा.

Wait is over. finally queen is Here in IPL. Preity Zinta is back. Win for her PBKS #CSKvPBKS pic.twitter.com/WdoKlKggS1 — Rohit.Bishnoi (@The_kafir_boy_2) April 25, 2022

The best thing about PBKS innings today was ' seeing Preity Zinta' in the stadium.

IPL back to its full colors.#IPL2022 — (@lcfcjeevan) April 25, 2022

IPL only for Preity Zinta@realpreityzinta Best always and forever pic.twitter.com/ZhhydX0P1w — Nitin Godbole (@nitingodbole) April 25, 2022

चेन्नई के खिलाफ मिली धमाकेदार जीत

बता दें कि प्रीति जिंटा की टीम पंजाब किंग्स ने इस मैच में चेन्नई को 11 रनों से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने चेन्नई को जीत के लिए 188 रनों का लक्ष्य दिया था. जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन ही बना पाई. इस तरह प्रीति जिंटा की मौजूदगी ने पंजाब किंग्स की टीम में जान फूंकने का काम किया है.