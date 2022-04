CSK की हार की हैट्रिक के बाद बढ़ीं MS Dhoni की मुश्किलें, इस विज्ञापन पर दर्ज हुई शिकायत

नई दिल्ली: IPL 2022 बहुत ही धमाकेदार अंदाज में खेला जा रहा है. दर्शकों को यहां रोज ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सीएसके (CSK) टीम के लिए आईपीएल 2022 अभी तक अच्छा नहीं रहा है. उसे अपने शुरुआती तीनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इसे लेकर महेंद्र सिंह धोनी और कप्तान रवींद्र जडेजा की आलोचना भी हुई है. अब धोनी के एक विज्ञापन पर शिकायत दर्ज हुई है.

द एडवरटाइजिंग स्टैंटर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से एक प्रमोशनल एड हटाने को कहा है. इस विज्ञापन में महेंद्र सिंह धोनी नजर आ रहे हैं. काउंसिल ने रोड सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन की शिकायत के बाद यह फैसला लिया है. शिकायत में ये कहा गया है कि यह विज्ञापन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है. कंपनी को यह निर्देश दिया गया है कि वह 20 अप्रैल तक या तो इस विज्ञापन को हटा दें या इसमें बदलाव कर दें. कंपनी ने इसे मान लिया है.

विज्ञापन में महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) आंखों पर चश्मा लगाए हुए बस को चलाते हुए दिख रहे हैं. धोनी अचानक बीच सड़क पर बस रोक देते हैं और पूरा ट्रैफिक रुक जाता है और धोनी बस की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं. दरअसल धोनी ये सब आईपीएल का सुपरओवर देखने के लिए करते दिखाई दे रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस ने उनसे इसकी वजह पूछी तो उनका जवाब था कि सुपरओवर चल रहा है.

