IPL 2022: Ambati Rayudu के सिक्स पर CSK की फैन गर्ल ने दिया ये रिएक्शन, फैंस हो गए दीवाने!

Fan Girl Reaction On Ambati Rayudu Six: IPL 2022 के 38वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के बीच खेला गया. इस मैच में सीएसके (CSK) को रोमांचक मुकाबले में 11 रनों से हार मिली, लेकिन सीएसके की तरफ से अंबाती रायडू ने शानदार पारी खेली. उन्होंने अपनी बैटिंग से सभी का दिल जीत लिया. अंबाती रायडू ने इस मैच में छक्कों की हैट्रिक भी लगाई, जिस पर सीएसके की फैन गर्ल ने अपना रिएक्शन दिया है.

पंजाब किंग्स के लिए पारी का 16वां ओवर संदीप शर्मा ने किया. इस ओवर में उनके सामने अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) थे. रायडू ने संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) की 4 गेंदों पर 22 रन बटोरे. रायुडू ने इस ओवर की तीसरी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा, चौथी गेंद पर डीप स्क्वेर लेग पर और पांचवीं गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर छक्का जड़ा. रायुडू यही नहीं रुके और आखिरी गेंद पर एक चौका भी लगाया. रायडू के छक्कों की हैट्रिक देखकर CSK की फैन की गर्ल खुशी से झूम उठी. अब उसका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोग इस मिस्ट्री गर्ल की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

The quality of spectator is very high this year. Such #IPL #CSKvsPBKS #IPL2022 pic.twitter.com/NAjmR954TD

