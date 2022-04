DC vs RR: अंपायर के फैसले पर बौखलाए स्टेडियम में बैठे लोग, Live मैच में लगे चीटर-चीटर के नारे

RR vs DC: आईपीएल 2022 (IPL 2022) में शुक्रवार की रात को जो बवाल मचा वो पूरी दुनिया ने देखा. दरअसल दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स (DC vs RR) के बीच मैच के दौरान एक हाईवोल्टेज ड्रॉमा देखने को मिला. दिल्ली की पारी के आखिरी ओवर में एक नो बॉल को लेकर अंपायरों की जमकर आलोचना हो रही है. यहां तक कि मैदान में बैठे लोग भी इस मैच के बीच में अंपायरों पर भड़क उठे.

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स (DC) को ये मैच जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 223 रनों का टारगेट दिया था. दिल्ली की टीम आराम से इस मैच में हारती हुई नजर आ रही थी और आखिरी ओवर में इस टीम को 36 रनों की जरूरत थी. ये किसी भी बल्लेबाज के नामुमकिन के बराबर काम ही था, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज ओबेद मैक्कॉय की पहली तीन गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए. तीसरी गेंद फुल टॉस थी और उसी गेंद के ऊपर नो बॉल विवाद हुआ. अंपायर के ‘नो-बॉल’ करार नहीं दिए जाने पर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) अपने खिलाड़ियों को मैदान से बाहर बुलाने लगे. इससे कुछ देर तक मैच रुक गया. अंत में दिल्ली ये मुकाबला हार गई.

इसी बीच स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने भी बवाल मचा दिया. मैक्कॉय की उस गेंद को नो बॉल ना दिए जाने पर मैदान में अंपायरों के खिलाफ नारे लगने लगे. मैदान में बैठे लोगों ने अंपायर के फैसले का लगातार विरोध किया और इसी बीच उन्होंने चीटर-चीटर के नारे भी लगाए. इसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है. बता दें कि अंपायर अगर इस गेंद को नो बॉल दे देते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था.

Whole crowd was chanting CHEATER CHEATER for RR & UMPIRE pic.twitter.com/ofwtgIdKBY

— S H I V A M (@shivammalik_) April 22, 2022