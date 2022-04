Rishabh Pant Controversy: No Ball विवाद के बाद बुरे फंसे पंत और शार्दुल, IPL कमेटी ने दी ये बड़ी सजा

DC vs RR: आईपीएल 2022 के 34वें मैच में बड़ा बवाल मचा. इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को राजस्थान रॉयल्स ने 15 रनों से मात दी. लेकिन इस मैच के बाद दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत काफी सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल एक गेंद को नो बॉल ना दिए जाने के चलते पंत ने अपने खिलाड़ियों को मैदान से वापस बुलाने का इशारा कर दिया था. जिसके बाद उनको अब भारी सजा दी गई है.

ऋषभ पंत ने नो बॉल विवाद पर अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाया था. जिसके बाद बड़ा विवाद मैदान पर मच गया था. लेकिन अब पंत को बड़ी सजा दी गई है. पंत के आईपीएल कमेटी ने मैच फीस का 100% जुर्माना लगाया है. जबकि डग आउट से उनका साथ दे रहे शार्दुल ठाकुर के ऊपर भी मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया है. ये दोनों ही खिलाड़ी डग आउट से मैच को रोकने की कोशिश कर रहे थे.

The IPL has announced sanctions for code of conduct breaches in the #DCvRR match:

- Rishabh Pant fined 100% of his match fee

- Shardul Thakur fined 50% of his match fee

- Pravin Amre, Capitals' assistant coach, banned for one match and fined 100% of his match fee #IPL2022 pic.twitter.com/ajjqex77i4

