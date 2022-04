DC vs RR: नो बॉल विवाद पर आया Rishabh Pant का पहला रिएक्शन, कहा- हमारे साथ अंपायर ने जो किया वो गलत था

Rishabh Pant Reaction on No ball: IPL 2022 के 34वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को राजस्थान रॉयल्स (DC vs RR) के खिलाफ एक रोमांचक मैच में 15 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में एक समय हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब दिल्ली के कप्तान ने नो बॉल विवाद पर अपनी टीम के खिलाड़ियों को मैदान से वापस बुलाने को कह दिया. इस एक गेंद की वजह से दिल्ली के हाथ से मैच जीतने की आखिरी उम्मीद भी टूट गई. अब उस नो बॉल को लेकर पंत ने एक बड़ा बयान दिया है.

नो बॉल विवाद पर आया पंत का रिएक्शन

मैच के आखिरी ओवर में हुए नो बॉल विवाद पर अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का एक रिएक्शन आया है. पंत ने कहा, 'मुझे लगता है कि वो पूरे खेल में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन अंत में पॉवेल ने हमें मौका दिया. मुझे लगा कि नो बॉल हमारे लिए कीमती हो सकती थी, लेकिन ये मेरे नियंत्रण में नहीं है. हां, निराश हूं लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. हर कोई निराश था (डगआउट में) कि यह करीब भी नहीं था, मैदान में सभी ने देखा कि, मुझे लगता है कि तीसरे अंपायर को हस्तक्षेप करना चाहिए था.

हमारे साथ जो हुआ वो सही नहीं था- पंत

पंत (Rishabh Pant) ने आगे कहा, 'जाहिर तौर पर ये सही नहीं था (आमरे को मैदान पर भेजना) लेकिन हमारे साथ जो हुआ वो भी सही नहीं है. यह उस समय की गर्मी में हुआ. ये दोनों पक्षों की गलती थी और यह निराशाजनक है क्योंकि हमने टूर्नामेंट में कुछ अच्छी अंपायरिंग देखी है. इतने करीब जाना निराशाजनक है, खासकर जब दूसरी टीम ने 200+ का स्कोर बनाया हो. मुझे लगता है कि हम और बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे.'

आखिरी ओवर में हुआ विवाद

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स (DC) को ये मैच जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 223 रनों का टारगेट दिया था. दिल्ली की टीम आराम से इस मैच में हारती हुई नजर आ रही थी और आखिरी ओवर में इस टीम को 36 रनों की जरूरत थी. दिल्ली के बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज ओबेद मैक्कॉय की पहली तीन गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए. तीसरी गेंद फुल टॉस थी और उसी गेंद के ऊपर नो बॉल विवाद हुआ. अंपायर के ‘नो-बॉल’ करार नहीं दिए जाने पर दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) अपने खिलाड़ियों को मैदान से बाहर बुलाने लगे. इससे कुछ देर तक मैच रुक गया. अंत में दिल्ली ये मुकाबला हार गई.