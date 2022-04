Covid in IPL: कोरोना की वजह से हड़कंप, BCCI ने दिल्ली-पंजाब के मैच का वेन्यू बदला

BCCI Shifted IPL Match From Pune to Mumbai: IPL में एक बार फिर कोरोना का साया मंडराने लगा है. दिल्ली के कोच और प्लेयर्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए 20 अप्रैल को होने वाले मैच का वेन्यू बदल दिया है.

बीसीसीआई ने लिया बड़ा फैसला

दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में 5 लोगों को कोरोना हुआ है. इसी को देखते हुए बीसीसीआई ने 20 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच होने वाले मुकाबले का वेन्यू बदल दिया. अब ये मैच पुणे में ना होकर मुंबई के ब्रेबोन स्टेडियम में खेला जाएगा. बीसीसीआई ने ये फैसला इसलिए लिया ताकि प्लेयर्स लंबी यात्रा से बच सकें और कोरोना के प्रकोप के रोका जा सके.

#IPL2022 match b/w Delhi Capital and Punjab Kings scheduled to be held on April 20 has been shifted from MCA Stadium in Pune to Brabourne Stadium, Mumbai. The venue has been changed after 5 COVID19 positive cases were reported in the Delhi Capitals contingent: BCCI Secy Jay Shah pic.twitter.com/XNu1ikpPsD

