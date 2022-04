IPL 2022 Live: दिल्ली कैपिटल्स ने जीता टॉस, राजस्थान को दी पहले बल्लेबाजी

IPL 2022, DC vs RR: दिल्ली कैपिटल्स (DC) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच IPL 2022 सीजन का 34वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) और राजस्थान रॉयल्स (RR) दोनों ही टीमों ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है.

