IPL 2022, DC vs RR: आखिरी ओवर में दिखा हाईवोल्टेज ड्रामा, खिलाड़ियों को मैच छोड़कर बुलाते दिखे ऋषभ पंत

Rishabh Pant: दिल्ली कैपिटल्स (DC) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच शुक्रवार को खेले गए IPL मैच के आखिरी ओवर में हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, इस मैच के आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स (DC) के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) मैदानी अंपायरों के एक फैसले से नाराज होकर अपने खिलाड़ियों को मैदान छोड़कर लौटने के लिए कहते हैं.

आखिरी ओवर में दिखा हाईवोल्टेज ड्रामा

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स (DC) को ये मैच जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स ने 223 रनों का टारगेट दिया था. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ये बड़ा टारगेट हासिल करते हुए कहीं नजर ही नहीं आ रही थी, लेकिन दिल्ली की पारी के आखिरी ओवर में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा.

खिलाड़ियों को मैच छोड़कर बुलाते दिखे ऋषभ पंत

दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी. दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल ने राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज ओबेद मैक्कॉय की पहली तीन गेंदों पर 3 छक्के जड़ दिए, लेकिन तीसरी गेंद को ‘नो-बॉल’ करार नहीं दिए जाने पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत अपने खिलाड़ियों को मैदान से बाहर बुलाने लगे. इससे कुछ देर तक मैच रुक गया.

Rishav pant call our team after the umpire not given the no ball Clear no ball but umpire are sleeping during the match @IPL@DelhiCapitals @RajsthanRoyals #RRvsDC #crickettwitter #IPL2022 #NoBalls #umpire #DCvRR pic.twitter.com/aMWHXY5Tqx

— sanuu सानु (@gauravsanu18) April 22, 2022