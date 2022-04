DC vs RR: राजस्थान की Playing 11 में इस खिलाड़ी को देखकर भड़के फैंस, कहा- बाहर क्यों नहीं करते?

IPL 2022, DC vs RR: दिल्ली कैपिटल्स (DC) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच IPL 2022 सीजन का 34वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) की प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में एक खिलाड़ी को देखकर फैंस बेहद नाराज हुए हैं.

इस खिलाड़ी पर भड़के फैंस

आउट ऑफ फॉर्म चल रहे बल्लेबाज रियान पराग (Riyan Parag) को राजस्थान रॉयल्स (RR) की प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में एक बार फिर मौका मिलने से फैंस बहुत खफा हैं और वह ट्विटर पर इस बल्लेबाज को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

रॉयल्स की टीम से बाहर करने की उठा रहे मांग

बता दें कि रियान पराग (Riyan Parag) को राजस्थान रॉयल्स (RR) की प्लेइंग इलेवन (Playing 11) में देखकर फैंस का गुस्सा चरम पर पहुंच गया. इसके पीछे की वजह ये है कि अभी तक आईपीएल 2022 के इस सीजन में रियान पराग (Riyan Parag) पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं. इसलिए उन्हें प्लेइंग इलेवन में देखकर फैंस खुश नहीं हैं. फैंस सवाल कर रहे हैं कि रियान पराग (Riyan Parag) को राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन से बाहर क्यों नहीं किया जाता है.

#RR going again with Riyan Parag????

Seriously there is something really fishy the kind of consistency in selection they are giving to Riyan Parag despite this kind poor performance from him season after season. #DCvRR — Hridoy Deb (@DebHridoy) April 22, 2022

Pleased give chance to any other player than Riyan Parag, and you will get a good Finisher.. — विशाल देशमुख (@vishaldeshmuk10) April 22, 2022

Back a person as much as rajasthan royals is backing Riyan Parag — Prathamesh Shukla (@PrathameshShuk8) April 22, 2022

#riyanparag is parmanent in @RajsthanRoyals

Captain bna do yrrr km se km ye to rhega fan's ke liy ki captain ko bahar nhi kr skte #RR #HallaBol — Ankit Goswami (@apuri7804) April 22, 2022

is riyan Parag ko kab tak mauka denge ye log. — Sāket (@India_My_Pride_) April 22, 2022