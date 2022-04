IPL, GT vs RR: फर्ग्यूसन की घातक यॉर्कर से चकमा खा गया बल्लेबाज, बोल्ड होने पर भी नहीं हुआ यकीन

Lockie Ferguson Yorker: IPL 2022 में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) की टीम ने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को 37 रनों से पटखनी दे दी. इस मैच में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन (Lockie Ferguson) अपनी घातक यॉर्कर गेंद की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. लॉकी फर्ग्यूसन (Lockie Ferguson) ने अपनी यॉर्कर से राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) का स्टंप उड़ा दिया. लॉकी फर्ग्यूसन की इस सटीक यॉर्कर से जोस बटलर चकमा खा गए और 54 रन बनाकर आउट हो गए.

फर्ग्यूसन की घातक यॉर्कर से चकमा खा गया बल्लेबाज

कमाल की बात ये रही कि 150 Kmph की रफ्तार से तेज गेंदबाजी करने वाले लॉकी फर्ग्यूसन (Lockie Ferguson) ने जोस बटलर (Jos Buttler) को 126 Kmph की स्पीड वाली यॉर्कर से ही चित कर दिया. खुद जोस बटलर (Jos Buttler) भी बोल्ड होने के बाद यकीन नहीं कर पाए कि वह आउट हो गए. राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की पारी के छठे ओवर में फर्ग्यूसन ने 54 रनों के निजी स्कोर पर बटलर को आउट कर दिया. बटलर को इसका कोई आइडिया नहीं था. वह इसे खेलने की कोशिश करते रहे, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई विकेट से जा लगी.

Lockie Ferguson Fast and Furious What an Incredible Slower yorker to Dismiss Dangerous Jos Buttler. #GTvsRR pic.twitter.com/Zmg8wgAZA0

