IPL 2022: वसीम जाफर ने ओडियन स्मिथ की लगाई क्लास! पंजाब किंग्स को हरवाया था मैच

मुंबई: गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को रोमांचक मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया. ये गुजरात टीम की लगातार तीसरी जीत है. पंजाब की हार के बाद वसीम जाफर ने एक खिलाड़ी की जमकर क्लास ली है. ये खिलाड़ी पंजाब की हार में सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर ओडियन स्मिथ की आलोचना की है. गुजरात को पंजाब के खिलाफ आखिरी ओवर में जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत थी. ओडियन स्मिथ की आखिरी दो गेंदों पर लगातार 2 छक्के लगाकर राहुल तेवतिया ने गुजरात को जीत दिलाई. जाफर ने तेवतिया की प्रशंसा की. जाफर ने ट्वीट किया, 'ओडियन स्मिथ द्वारा 20वें ओवर में एक भी यॉर्कर नहीं फेंके जाने से हैरान हुं. शुभमन गिल और तेवतिया की शानदार बल्लेबाजी से गुजरात ने मैच जीत लिया.' ओडियन स्मिथ आखिरी ओवर में 19 रन नहीं बचा सके. वह पंजाब किंग्स की हार में बड़ा कारण रहे. उन्होंने अपने तीन ओवर में 35 रन दिए और कोई भी विकेट हासिल नहीं कर सके.

Crucial overthrow from Odean on 4th ball, gave extra run & brought Tewatia on strike. Baffled not to see a single Yorker in 20th over by Odean. Well done to @gujarat_titans, Super knock from @ShubmanGill and @rahultewatia02 just ice cool under pressure #PBKSvGT #IPL2022

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) April 8, 2022