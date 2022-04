Harbhajan Singh, Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या के फैन हुए हरभजन सिंह, कहा-वर्ल्ड कप में उनके जैसे खिलाड़ी की जरूरत

नई दिल्ली: IPL 2022 में रोज ही रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) आईपीएल 2022 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है. टीम ने अपने तीनों मैचों में जीत हासिल की हैं. हरभजन सिंह ने हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा बयान दिया है.

भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को लगता है कि कप्तानी की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को एक बेहतर क्रिकेटर और बेहतर इंसान बनाएगी. आईपीएल 2022 में हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं. हार्दिक पांड्या की कप्तानी में अभी तक आईपीएल 2022 में गुजरात टीम को एक भी हार नहीं मिली है. हरभजन सिंह ने आगे कहा कि रोहित शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. रोहित आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करके ही निखरे थे.

हरभजन सिंह ने हार्दिक पांड्या के खेल की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि हार्दिक अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित कर रहे हैं. अगर वह आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं. भारतीय टीम को इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है. इसके लिए टीम इंडिया को हार्दिक जैसे क्षमता वाले खिलाड़ी की जरूरत होगी. टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत ग्रुप चरण से ही बाहर हो गया था. जहां उसे पाकिस्तान से 10 विकेट की शर्मनाक हार झेलनी पड़ी.

