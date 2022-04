Jonty Rhodes: सचिन तेंदुलकर के पैर छूते दिखे जोंटी रोड्स, वायरल हो रहा मास्टर ब्लास्टर का रिएक्शन

Jonty Rhodes: वर्ल्ड क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शुमार रहे सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खिलाड़ियों के रोल मॉडल हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक जड़ने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का हर कोई मुरीद है. हाल ही में पंजाब किंग्स (PBKS) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेले गए IPL मैच के बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) को सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के पैर छूते देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सचिन तेंदुलकर के पैर छूते दिखे जोंटी रोड्स

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) IPL टीम पंजाब किंग्स (PBKS) के बल्लेबाजी और फील्डिंग कोच हैं. बता दें कि 13 अप्रैल को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ने मुंबई इंडियंस (MI) को 12 रनों से हरा दिया था. मैच खत्म होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तब उस दौरान जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) की मुलाकात मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) टीम के मेंटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) से हुई.

वायरल हो रहा मास्टर ब्लास्टर का रिएक्शन

जोंटी रोड्स (Jonty Rhodes) ने इस दौरान सचिन तेंदुलकर के पैर छूने की भी कोशिश की, लेकिन सचिन ने उन्‍हें ऐसा करने से रोका और जोंटी रोड्स को गले लगाया. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बता दें कि जोंटी रोड्स लंबे समय तक मुंबई इंडियंस के सपोर्ट स्टाफ में भी शामिल रहे थे. वे मुंबई इंडियंस टीम के फील्डिंग कोच थे. साल 2017 में उन्होंने मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ दिया था.

i missed this last night why is he like this pic.twitter.com/AnlnoyZgOp

— m. (@idyyllliic) April 14, 2022