MI vs LSG: Kieron pollard ने लिया विकेट नीता अंबानी ने दिया ये रिएक्शन, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

MI vs LSG: आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है. मुंबई को लगातार सात मैचों में हार का सामना करना पड़ा. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच में कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) ने जब विकेट लिया तो नीता अंबानी (Nita Ambani) खुशी से झूमती नजर आईं.

लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ कीरोन पोलार्ड ने शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने अपने दो ओवर में 8 रन देकर 2 विकट चटकाए. कीरोन पोलार्ड ने मनीष पांडे और क्रुंणाल पांड्या का विकेट झटका. जब पोलार्ड ने पांड्या का विकेट हासिल किया. उसके बाद नीता अंबानी खुशी से झूमती नजर आईं. अब उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मनीष पांडे ने 22 रन बनाए. वहीं, क्रुणाल पांड्या 1 रन ही बना सके.

