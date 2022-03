IPL 2022: 'अब लखनऊ के कप्तान बनने के बाद भी फ्लॉप हो रहे', गुस्साए फैंस ने राहुल का ये किया हाल

मुंबई: IPL 2022 में सोमवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर केएल राहुल की कप्तानी की जमकर आलोचना हो रही है. IPL में पंजाब से लखनऊ के कप्तान बने केएल राहुल के लिए यह लीग काफी अहम मानी जा रही है. केएल राहुल को भविष्य में भारतीय टीम के कप्तान के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन राहुल के मौजूदा हालात उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं.

गुस्साए फैंस ने राहुल का ये क्या किया हाल?

लखनऊ के कप्तान केएल राहुल को लखनऊ ने इस लीग में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर अपनी टीम में ड्राफ्ट के जरिए जोड़ा था. लखनऊ के लिए खेलते हुए केएल राहुल की सैलरी 17 करोड़ रुपए है, लेकिन पहले मुकाबले में राहुल का पहली गेंद पर आउट होना लखनऊ पर दबाव बढ़ा गया और उसका टॉप-ऑर्डर मोहम्मद शमी के सामने ढह गया. लखनऊ की हार के बाद सोशल मीडिया पर फैंस केएल राहुल की कप्तानी से नाखुश दिखे और उन्होंने लखनऊ टीम का मजाक भी उड़ाया है.

Vaise toh ROHIT SHARMA aur MSD mesmerize me with their captaincy But KL RAHUL ki captaincy dekh ke lagta hai VIRAT KOHLI utna bhi bura captain nahi tha in IPL. #MSDhoni #RohitSharma #ViratKohli #LSGvsGT #KLRahul

As I said That Lacknow Lose B.cuz of KL Rahul not B.cuz of Anyone else.

Poor captaincy

Itna to dimag sabko hai bhai that u can't Use ur optional Bowler in 16th Over Jabki Tmhare Leading bowlers ne acha hi kiya ho!#LSGvsGT #IPL2022 pic.twitter.com/0hggn7x8fW

— Tere Bin (@Lucifer_Umar) March 28, 2022