Marcus Stoinis Angry: बोल्ड OUT होने के बाद स्टोइनिस ने खोया आपा, बीच मैदान पर यूं किया रिएक्ट

Marcus Stoinis Angry: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को मंगलवार को खेले गए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के हाथों 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा है. इस मैच के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस ने आउट होने के बाद अपना आपा खो दिया और ऐसा रिएक्शन दिया जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मार्कस स्टोइनिस ने खोया आपा

दरअसल, ये घटना लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की पारी के 19वें ओवर की है. 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर जोश हेजलवुड ने मार्कस स्टोइनिस को बोल्ड कर दिया. मार्कस स्टोइनिस जोश हेजलवुड की इस गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सके और बोल्ड हो गए. बोल्ड OUT होने के बाद मार्कस स्टोइनिस काफी गुस्से में नजर आए और इसी बीच स्टंप माइक पर वो गाली देते भी कैद हो गए.

Marcus Stoinis adding some extra colorful vocabulary to this night of IPL action. pic.twitter.com/vGf7d2oIFp

— Peter Della Penna (@PeterDellaPenna) April 19, 2022