IPL में इस टीम के कप्तान की हो सकती है छुट्टी? अपनी ही टीम के लिए बन रहा सबसे बड़ा विलेन

PBKS vs DC: IPL 2022 में एक टीम के कप्तान का बेहद खराब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसे देखते हुए उसकी कप्तानी भी जा सकती है. IPL 2022 में पंजाब किंग्स के कैप्टन मयंक अग्रवाल बतौर कप्तान बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. मयंक अग्रवाल ने अपनी बैटिंग से भी सभी को निराश किया है. सोशल मीडिया पर मयंक अग्रवाल की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों की आलोचना हो रही है.

IPL में इस टीम के कप्तान की हो सकती है छुट्टी?

पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच सोमवार को आईपीएल 2022 का 64वां मुकाबला खेला गया, जिसमें मयंक अग्रवाल की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स टीम को 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और शून्य के स्कोर पर आउट हो गए. मयंक अग्रवाल इससे पहले पंजाब किंग्स के लिए ओपनिंग करते थे, लेकिन कुछ मैचों से वह मिडिल ऑर्डर में उतर रहे हैं.

अपनी ही टीम के लिए बन रहा सबसे बड़ा विलेन

मयंक अग्रवाल का ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फ्लॉप नजर आ रहा है. मयंक अग्रवाल IPL 2022 में पंजाब किंग्स की टीम के लिए सबसे बड़े विलेन साबित हो रहे हैं. मयंक अग्रवाल IPL 2022 के 12 मैचों में सिर्फ 195 रन ही बना पाए हैं. मयंक अग्रवाल की फ्लॉप बल्लेबाजी को देखते हुए उनको इस सीजन के बाद कप्तानी से भी हटाया जा सकता है. मयंक अग्रवाल को पंजाब किंग्स की टीम रिलीज भी कर सकती है.

फैंस ने मयंक अग्रवाल की जमकर क्लास लगाई

पंजाब किंग्स के पिछले कुछ मुकाबलों से ही मयंक अग्रवाल का बल्ला खामोश है, जिसकी वजह से मयंक अग्रवाल फैंस के गुस्से का शिकार बन रहे हैं. दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज अक्षर पटेल ने मयंक अग्रवाल को सोमवार को आईपीएल मैच में शून्य पर आउट किया. ट्विटर पर फैंस ने मयंक अग्रवाल की जमकर क्लास लगाई है.

