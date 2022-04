MI vs CSK: रोहित से ज्यादा मुंबई के इस प्लेयर पर भड़के फैंस, कहा- इसने लगाया है टीम को चूना

IPL 2022 CSK vs MI: आईपीएल (IPL) इतिहास की सबसे कामयाब टीम मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के साथ इस सीजन क्या हो रहा है ये तो सभी देख रहे हैं. पांच बार की विजेता टीम इस साल अबतक अपना पहला मैच तक नहीं जीत पाई है. गुरुवार की रात मुंबई सीएसके (CSK) के खिलाफ अपना लगातार 7वां मुकाबला भी हार गई. इस हार के बाद जहां फैंस का गुस्सा मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) पर उतरा, वहीं एक और खिलाड़ी भी ऐसा था जिसके ऊपर लोग जमकर भड़के हैं.

मुंबई की हार में विलेन बना ये खिलाड़ी

रोहित शर्मा के अलावा उन्हीं के साथी ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) भी मुंबई की हार में बड़े विलेन साबित हुए. ईशान इस मैच में अपना खाता तक नहीं खोल पाए और मुकेश चौधरी की एक खतरनाक यॉर्कर ने उनकी विकेट उड़ा दी. ईशान के लिए ये आईपीएल किसी बुरे सपने से कम नहीं बीता है. इस सीजन जब भी टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होती, वह आउट होकर पवेलियन लौट जाते. उन्होंने आईपीएल 2022 के 7 मैचों में सिर्फ 191 रन ही बनाए हैं.

फैंस का फूटा गुस्सा

ईशान (Ishan Kishan) के इस खराब प्रदर्शन पर मुंबई इंडियंस के फैंस का गुस्सा फूटा है. ईशान को इस साल मुंबई ने 15.25 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. वो इस साल मेगा ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे. यही कारण है कि दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की उनके ऊपर नजरें टिकी थीं. लेकिन ईशान ने इस साल पूरी तरह निराश ही किया है. ईशान के खराब प्रदर्शन पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया है.

Looking for Ishan Kishan! pic.twitter.com/2EQicFloiK — Vikas Rai (@VikasRa69144233) April 21, 2022

Mi fans to ishan kishan 15cr+ pic.twitter.com/LozeygdiPD — gaurav negi (fb) (@gaurav26negi) April 21, 2022

I pick Ishan kishan as captain...but after his contribution in today's match my reaction be like pic.twitter.com/j6httBoGo8 — Hari Narayan (@hn_keshav) April 21, 2022

प्लेऑफ से बाहर हुई मुंबई की टीम

बता दें कि मुंबई इंडियंस (Ishan Kishan) को इस सीजन लगातार 7वीं हार का सामना करना पड़ा है और ये टीम प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है. मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा की नाबाद 51 रनों की अर्धशतकीय पारी के दम पर 155 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में सीएसके ने 7 विकेट पर 156 रन बनाकर IPL 2022 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की. मैच पर मुंबई इंडियंस ने पकड़ बना ली थी, लेकिन अंतिम ओवरों में जीत दिलाने के माहिर धोनी ने अंत में फिर वही पुराना कमाल दिखा दिया.