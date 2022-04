Michael Vaughan Prediction: वॉन ने की भविष्यवाणी, भारत की तरफ से खेल सकते हैं उमरान

नई दिल्ली: IPL 2022 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (Surisers Hyderabad) ने गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) को 8 विकेट से हरा दिया. सनराइजर्स हैदारबाद के लिए आईपीएल 2022 में तेज गेंदबाज उमरान मलिक बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. अब उन्हें लेकर माइकल वॉन (Michael vaughan) ने बड़ी भविष्यवाणी की है.

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन (Michael vaughan) ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि उमरान मलिक (Umran Malik) भारत के लिए जल्द ही क्रिकेट खेलेंगे. अगर मैं BCCI की जगह होता तो मैं उन्हें सीखने के लिए मौजूदा सत्र में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए भेज देता. उमरान आईपीएल 2022 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम की जीत में योगदान दे रहे हैं.

Umran Malik will play for India very soonIf I was the @BCCI I would be sending him to play some County cricket this summer to help him develop first though #IPL2022

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) April 11, 2022