IPL 2022: MS Dhoni की वजह से ही प्लेऑफ से बाहर हुई CSK! इस चैंपियन खिलाड़ी को बाहर करना पड़ा भारी

IPL 2022 CSK out of playoffs: आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 49वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB vs CSK) ने 13 रनों से मात दी. इस हार के साथ ही सीएसके की टीम अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है. सीएसके (CSK) का प्रदर्शन इस पूरे ही सीजन खराब रहा है. पहले ये टीम रवींद्र जडेजा की कप्तानी में कोई खास कमाल नहीं कर पाई और अब खुद महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) जैसा कप्तान भी सीएसके की नैया को पार नहीं लगा पाया. लेकिन आरसीबी के खिलाफ मिली हार में सबसे बड़े जिम्मेदार खुद धोनी ही थे.

धोनी के इस फैसले से हारी सीएसके

आरसीबी (RCB) के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के एक फैसले से सीएसके (CSK) को हार का सामना करना पड़ा. दरअसल धोनी ने इस मैच में भी टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक ड्वेन ब्रावो को मौका नहीं दिया. इस मैच से पहले ब्रावो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी बाहर ही थे. तब ये बात सामने आई थी कि ब्रावो को एक छोटी सी चोट है. लेकिन टीम उस मैच को जीत गई तो धोनी ने इस मुकाबले में भी ब्रावो को प्लेइंग 11 में जगह देना ठीक नहीं समझा. ब्रावो एक ऐसे खिलाड़ी जो गेंद के साथ-साथ बल्ले से भी सीएसके को सालों से मजबूती देते हुए आ रहे हैं.

आईपीएल 2022 में भी किया कमाल का प्रदर्शन

ब्रावो का आईपीएल 2022 में भी प्रदर्शन कमाल का रहा है. वो सीएसके (CSK) की ओर से इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं. इस खिलाड़ी ने सिर्फ 8 मैचों में 14 विकेट अपने नाम किए हैं. ब्रावो का टीम में ना होना सीएसके की हार का एक बड़ा कारण था क्योंकि वो अंत में निचले क्रम में आकर मैच को बल्ले से भी खत्म कर सकते थे. नतीजा ये रहा कि सीएसके का मिडिल ऑर्डर आरसीबी के खिलाफ पूरी तरह फ्लॉप रहा और ये टीम 13 रनों से मैच गंवा बैठी.

धोनी बल्ले से भी रहे फ्लॉप

कप्तानी के साथ-साथ धोनी (MS Dhoni) पिछले कई सीजनों की तरह इस साल भी बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. आरसीबी के खिलाफ उम्मीद थी कि धोनी मैच को फिनिश करेंगे लेकिन ये खिलाड़ी सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गया. इसके अलावा पूर्व कप्तान रवींद्र जडेजा की फॉर्म तो किसी बुरे सपने की तरह रही है. जडेजा इस मैच में भी 3 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं गेंद से वो एक भी विकेट नहीं ले पाए.