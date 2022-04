MS Dhoni: 'माही मार रहा है', धोनी का विटेंज अवतार देख ट्विटर पर फैंस ने दिए ये जबरदस्त रिएक्शंस

MS Dhoni Finisher: महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने अपना विटेंज अवतार दिखाते हुए गुरुवार को मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर में 16 रन ठोकते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को हारी हुई बाजी जिता दी. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए ये जीत बिल्कुल भी आसान नहीं थी, क्योंकि आखिरी ओवर में जीत के लिए उसे 17 रन चाहिए थे और गेंद मुंबई इंडियंस (MI) के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) के हाथों में थी.

फिर देखने को मिला धोनी का 'फिनिशर अवतार'

मैच के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर जयदेव उनादकट (Jaydev Unadkat) ने चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन प्रिटोरियस को LBW आउट कर दिया. इसके बाद आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर क्रीज पर आए नए बल्लेबाज ड्वेन ब्रावो ने एक रन ले लिया और स्ट्राइक महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को दे दी. अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को आखिरी 4 गेंदों पर जीत के लिए 16 रन चाहिए थे.

ट्विटर पर फैंस ने दिए ये जबरदस्त रिएक्शंस

लेकिन महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने हार नहीं मानी और अपना रौद्र रूप दिखाते हुए आखिरी 4 गेंदों पर 16 रन ठोक दिए. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने आखिरी 4 गेंदों पर 6, 4, 2 , 4 रन ठोकते हुए चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 3 विकेट से जीत दिला दी. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के इस कमाल के बाद ट्विटर पर फैंस कह रहे हैं कि शेर बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला है. इसके अलावा फैंस ने एक से बढ़कर एक मजेदार रिएक्शंस दिए हैं.

माही मार रहा है.... 13 ball 28 run Such a it was a very heart wrenching match...but it was fun till the end.... #Dhoni Greatest finisher in Cricket History.... Last over 17 run...and done it @WasimJaffer14 @CSKFansOfficial #CSKvsMi

MS Dhoni when CSK needed 16 off 4 - 6,4,2,4. Still the greatest finisher of the IPL. pic.twitter.com/KxVu8prYRe

My man @msdhoni finishes off in style pic.twitter.com/IQfwzgHVNE

MS Dhoni you are my hero

If You Still Have Any Doubt Then Correct Yourself MAHINDRA SINGH DHONI is Still The Best Finisher In The World #MIvsCSK #MSDhoni

How we people are lucky to feel these type of Goosebumps #CSK #CSKvsMI https://t.co/t243pK5gmO

@msdhoni the greatest finiser of all time.

They said he is finished, He proved he is the greatest finisher.

They said he is a liability, he proved himself as the greatest asset of the team.

My Mahi #MSDhoni breaks all perception with his determination. #MIvCSK #CSKvsMi #CSK pic.twitter.com/9wZV2SWK3Q

