Video: दुनिया ने देखा धोनी का वही पुराना अवतार, 'मॉन्स्टर छक्का' जड़कर विरोधियों के उड़ाए होश

नई दिल्ली: IPL 2022 में गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच खेले गए मैच में फैंस को महेंद्र सिंह धोनी का वही पुराना अंदाज देखने को मिला. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बल्लेबाजी करने उतरे महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही ऐसा 'मॉन्स्टर छक्का' ठोक दिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. महेंद्र सिंह धोनी ने 'मॉन्स्टर छक्का' जड़ते हुए सारी सुर्खियां लूट ली.

दुनिया ने देखा धोनी का वही पुराना अवतार

इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान पर आते ही अपने बल्ले का दम दिखाया और आवेश खान के ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार मॉन्स्टर छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर सभी फैंस ने मैदान को धोनी-धोनी की गुंज से भर दिया था. धोनी ने इस छक्के के साथ सिर्फ अपनी पारी की ही शुरुआत नहीं की बल्कि इतिहास भी रच डाला. दरअसल, इस मैच से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कभी भी आईपीएल में अपनी इनिंग की शुरुआत छक्के के साथ नहीं की थी, लेकिन इस मैच में उन्होंने आते ही गेंद को बॉउंड्री लाइन के बाहर हवाई यात्रा पर भेज दिया.

A first ball six from Dhoni is enough to make your day. Mahendra Singh Dhoni is turning the clock back in this year's IPL.

Mahi Mar Raha Hai ! #mahi #Dhoni #IPL2022#IPL #CSKvLSG pic.twitter.com/pjit1T3OI4

