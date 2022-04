धोनी में दिखी रॉकेट जैसी तेजी! 40 की उम्र में हवा में उड़ते हुए ऐसे किया रन आउट; Video

नई दिल्ली: पंजाब किंग्स के खिलाफ रविवार को खेले गए IPL मैच में भले ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 54 रनों से हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की रॉकेट जैसी तेजी ने फैंस का दिल जीत लिया. दरअसल, 40 की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी ने हवा में उड़ते हुए ऐसा रन आउट किया, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया. 40 की उम्र में महेंद्र सिंह धोनी में ऐसी गजब की फुर्ती देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पाया.

धोनी में दिखी रॉकेट जैसी तेजी

दरअसल, पंजाब किंग्स की पारी के दूसरे ओवर में जब चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज क्रिस जॉर्डन गेंदबाजी के लिए आए तो इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर पंजाब किंग्स के बल्लेबाज भानुका राजपक्षे ने एक रन चुराने की कोशिश की और दौड़ पड़े लेकिन शिखर धवन ने उन्हें आधी पिच पर बुलाकर वापस भेज दिया. भानुका राजपक्षे आधी क्रीज तक भी पहुंच गए थे, लेकिन नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद शिखर धवन ने आखिरी समय में रन नहीं पूरा करने का फैसला किया. राजपक्षे वापस क्रीज में पहुंचने के लिए दौड़े, लेकिन सीएसके के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हवा में उड़ते हुए रॉकेट जैसी तेजी के साथ उन्हें रन आउट कर दिया.

I really Think That MS Dhoni Could won it for Csk and Indian team today and that 2019 CWC semifinal day!!

Today he started to smash the bowlers but wide ball and out

@msdhoni !!!!

Man either Win it or Leave it don't hurt yourself and Us!!! #CSK pic.twitter.com/BqkN0AhHiE

