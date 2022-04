Punjab Kings का ट्विटर पर यूं उड़ रहा मजाक, 7 बल्लेबाज नहीं कर पाए दहाई का आंकड़ा पार

Punjab Kings Batting Collapse: दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ बुधवार को खेले गए IPL मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) के बल्लेबाजों ने जिस तरह से सरेंडर किया, उसका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ रहा है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) के गेंदबाजों के सामने पंजाब किंग्स (PBKS) के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाए थे.

पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने किया सरेंडर

पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ खेले गए IPL मैच में 115 रनों पर ही ढेर हो गई. जवाब में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम ने पृथ्वी शॉ (41 रन) और डेविड वॉर्नर (नाबाद 60 रन) की तूफानी बैटिंग के दम पर 10.3 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 57 गेंदें शेष रहते 9 विकेट से जीत दर्ज कर ली.

पंजाब किंग्स का ट्विटर पर उड़ रहा मजाक

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने आई पंजाब किंग्स की टीम के किसी भी बल्लेबाज का कोई भी पैंतरा चलता हुआ नजर नहीं आया. पंजाब किंग्स के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होकर वापस लौटने लगे. दिल्ली कैपिटल्स (DC) की घातक गेंदबाजी के सामने पंजाब किंग्स (PBKS) की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. सोशल मीडिया पर पंजाब किंग्स (PBKS) के बल्लेबाजों का जमकर मजाक उड़ रहा है.

