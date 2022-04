IPL 2022: RCB ने आखिरकार कोहली को दिया ओपनिंग का मौका, वायरल हुए फैंस के ये रिएक्शंस

IPL 2022, RCB vs RR: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच IPL 2022 सीजन का 39वां मुकाबला पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने बड़ा फैसला किया है. लंबे समय बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने आखिरकार अपने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को ओपनिंग करने का मौका दिया है.

RCB ने कोहली को दिया ओपनिंग का मौका

IPL 2022 सीजन में अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने आठ मुकाबले खेले हैं, लेकिन विराट कोहली (Virat Kohli) को इनमें से एक भी मुकाबले में ओपनिंग का मौका नहीं दिया गया. विराट कोहली (Virat Kohli) नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरते रहे, लेकिन उनके बल्ले से पहले जैसा जलवा देखने को नहीं मिल रहा था. पिछले दो मैचों में तो विराट कोहली खाता भी नहीं खोल पाए थे.

वायरल हुए फैंस के ये रिएक्शंस

विराट कोहली (Virat Kohli) की फॉर्म को ध्यान में रखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने आखिरकार उन्हें ओपनिंग में उतारने का फैसला किया है. विराट कोहली (Virat Kohli) के राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में ओपनिंग करने की खबर सुनकर फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. सोशल मीडिया पर फैंस तरह-तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं.

Finally Virat Kohli opening today

Please no more duck #IPL2022 #RCB #RCBvRR — Harshit Tiwari (@unanonymous1234) April 26, 2022

Virat Kohli against Boult

Opening pic.twitter.com/cyCqTguwbR — (@ImRaghav_45) April 26, 2022

Virat Kohli and Faf Du Plessis to open for RCB tonight. #RCB #IPL2022 — (@urstrulyrpt) April 26, 2022

Congrats guys open karega king#ViratKohli — (@ZiddiViratian) April 26, 2022

Aaj century pakki hai chiku Bhaiya ki

King Kohli will score his 6th century in ipl today @imVkohli — (@DhirajP79333910) April 26, 2022

sach me kya ? — αчush.sαchαn (@ayushsa28408299) April 26, 2022

अनुज रावत हुए बाहर

बता दें कि इस मैच में विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस RCB के लिए करेंगे. वहीं, अनुज रावत को आज के मैच में खेलने का मौका नहीं मिला. उनकी जगह इस मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ रजत पाटीदार को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया है. फिलहाल विराट कोहली से ओपनिंग कराने वाले फैसले से फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.