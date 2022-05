RR vs LSG: Live मैच में कैद हुई इस खिलाड़ी की शर्मनाक हरकत, फैंस ने दी करियर खत्म होने की धमकी

Riyan Prag Trolled: आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 63वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स (RR vs LSG) को 23 रनों से मात दी. इस जीत के साथ ही अब राजस्थान की टीम ने प्लेऑफ में लगभग अपनी जगह पक्की कर ली. लेकिन इसी मैच में राजस्थान के एक युवा खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो फैंस के गुस्से का शिकार हो रहा है. ये खिलाड़ी लाइव मैच के दौरान अंपायर का मजाक बना रहा था.

लाइव मैच में कर दी ऐसी हरकत

राजस्थान रॉयल्स (RR) के युवा ऑलराउंडर रियान पराग (Riyan Prag) आईपीएल के दौरान हमेशा ही चर्चा में रहते हैं. ये खिलाड़ी अपने खेल से ज्यादा दूसरी हरकतों की वजह से सुर्खियों में बना रहता है. लखनऊ के खिलाफ भी रियान ने ऐसा ही कुछ किया जिसकी वजह से वो अब जमकर ट्रोल हो रहे हैं. रियान लाइव मैच के दौरान ही अंपायर का मजाक उड़ाने लगे. दरअसल हुआ यूं कि लखनऊ की पारी के दौरान प्रशिद्ध कृष्णा पारी 20वां ओवर फेंकने आए. तभी मार्कस स्टोइनिस ने उनकी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की. लेकिन वो गेंद सीधा रियान पराग के हाथों में गई और स्टोइनिस आउट हो गए.

लेकिन इसके बाद रियान (Riyan Prag) गेंद को जमीन के करीब ले जाते हुए नजर आए. लेकिन अंत में उन्होंने ऐसा नहीं किया. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई. बता दें कि रियान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इससे पहले 19वें ओवर में भी रियान ने स्टोइनिस का एक कैच पकड़ा था, जिसे अंपायर ने चेक किया और पाया कि गेंद मैदान से टच हो रही थी. इसके बाद स्टोइनिस को नॉट आउट दिया गया था. इसी वजह से अगले ओवर में रियान अंपायर का मजाक उड़ाते हुए नजर आए.

फैंस ने लगा दी क्लास

रियान पराग (Riyan Prag) की इस हरकत के बाद क्रिकेट फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं हैं. रियान को इस बात के लिए जमकर ट्रोल किया जा रहा है. कई क्रिकेट फैंस तो रियान को ये तक धमकी दे रहे हैं कि उनका क्रिकेट करियर इन्हीं हरकतों की वजह से खत्म हो सकता है. वहीं कई उनके टैलेंट पर भी सवाल उठा रहे हैं.

Riyan Parag the Talent = 7.5/10 Riyan Parag the personality = 1.5/10 Too much arrogance for a 20-21-year-old. That act of mocking the third umpire's decision was shameless.#LSG #LSGvsRR #LSGvRR — Abhishek Ojha (@vicharabhio) May 15, 2022

Rare pic of Riyan Parag looking at his IPL career pic.twitter.com/v5aVoDmsXx — A B H I (@AbhishekICT_2) May 15, 2022

This Is Why I Don’t Like This Boy Riyan Parag. Yes You Have Taken A Catch, But Criticising Umpires For Their Decision Is Bizarre. As A Batsman You Have Not Done Anything, But Showing Off Always. Grow Up pic.twitter.com/N3d4jynEJD — Vaibhav Bhola (@VibhuBhola) May 15, 2022

This idiot Riyan Parag fooled every on TV thn doing nautanki... Should kicked him out of this tournament.

No. 1 Wahiyaat Player.#LSGvRR pic.twitter.com/Kfrcf8o1lU — Colorful Yellow (@iomxprakash) May 15, 2022

प्लेऑफ की तरफ बढ़ी राजस्थान की टीम

वहीं मैच की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स (RR) ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 24 रनों से हराकर प्लेऑफ की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा लिए हैं. इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 178 रन बनाए थे और जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स को 179 रनों का टारगेट दिया. लेकिन लखनऊ की टीम सिर्फ 154 रन ही बना पाई.