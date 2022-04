RCB vs SRH: ताश के पत्तों की तरह बिखरी बैंगलोर, IPL 2022 में बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

Royal Challengers Bangalore Bowled Out On Lowest Score Of IPL 2022: आईपीएल 2022 के 36वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बल्लेबाज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के गेंदबाजों के सामने बिल्कुल फ्लॉप रहे. मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और गेंदबाजों ने कप्तान के इस फैसले को सही साबित कर दिखाया. इस मैच में आरसीबी (RCB) के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आए. हैदराबाद के गेंदबाजों ने इस मैच में कहर बरपाया और आरसीबी को इस सीजन के सबसे लोएस्ट स्कोर पर ऑल आउट कर दिया.

RCB की शर्मनाक बल्लेबाजी

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम इस मैच में 16.1 ओवर में सिर्फ 68 रन ही बना सकी. मैच में आरसीबी को पहला झटका कप्तान फाफ डु प्लेसिस (Faf Du Plessis) के रूप में लगा, वे पारी के दूसरे ही ओवर में 5 रन के स्कोर पर आउट हो गए, देखते ही देखते इस ओवर में आरसीबी ने 3 विकेट गंवा दिए. बैंगलोर शुरुआती झटकों से उभरने में नाकाम रही और 55 रन पर ही 8 विकेट गंवा दिए. आरसीबी के 9 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके.

IPL का सबसे लोएस्ट स्कोर

आईपीएल (IPL) में अभी तक का सबसे लोएस्ट स्कोर (IPL Lowest Score) का रिकॉर्ड भी बैंगलोर के ही नाम है. 23 अप्रैल 2017 को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल इतिहास का सबसे लोएस्ट स्कोर बनाया था. इस मैच में केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 131 रन बनाए थे, लेकिन 132 रनों के लक्ष्य के जवाब में आरसीबी की टीम 49 रनों पर ही ढेर हो गई थी. इस मैच में आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया था.

विराट की खराब फॉर्म जारी

आईपीएल 2022 (IPL 2022) में विराट कोहली (Virat Kohli) का खराब प्रदर्शन इस मैच में भी जारी रहा. हैदराबाद के खिलाफ भी विराट गोल्डन डक (0 रन) पर आउट हो गए. विराट अपनी पहली गेंद पर मार्को जैनसेन (Marco Jansen) का शिकार बने. ऐसा पहली बार हुआ है जब कोहली एक सीजन में दो बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. इससे मैच से पहले पहले लखनऊ के खिलाफ भी वे पहली गेंद पर आउट हो गए थे. विराट ने इस सीजन में अभी तक 8 मैचों में 7 की औसत से 119 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से इस सीजन में अभी तक कोई भी अर्धशतक देखने को नहीं मिला है.