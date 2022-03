IPL 2022 शुरू होते ही इस टीम को जमकर कोस रहे लोग, मच गया बड़ा बवाल

नई दिल्ली: IPL 2022 के शुरू होते ही एक टीम को लेकर बड़ा बवाल मच गया है और सोशल मीडिया पर फैंस उसको जमकर कोस रहे हैं. राजस्थान रॉयल्स ने IPL के इस सीजन का बेहद धमाकेदार अंदाज में आगाज किया है. राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रनों से हराकर IPL 2022 की शानदार शुरुआत की है. लेकिन बता दें कि एक घातक गेंदबाज जो पिछले सीजन तक विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए सबसे अहम खिलाड़ी था, वो घातक गेंदबाज अब राजस्थान रॉयल्स का सबसे बड़ा मैच विनर बन गया है.

IPL 2022 शुरू होते ही मच गया बड़ा बवाल

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने इस साल एक खिलाड़ी को अपनी टीम में लेने से ठुकरा दिया था, लेकिन फिर उसे राजस्थान रॉयल्स ने खरीद लिया. राजस्थान रॉयल्स में जाते ही इस खिलाड़ी ने कहर मचाना शुरू कर दिया. राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इस खिलाड़ी ने ऐसी घातक बॉलिंग की जिसे देखकर आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को पछतावा होगा कि आखिर क्यों उन्होंने इस खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया.

इस टीम को जमकर कोस रहे लोग

राजस्थान रॉयल्स के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में अपनी घातक बॉलिंग से कहर मचा दिया. इस मैच में युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट झटके थे. युजवेंद्र चहल की गेंदबाजी के सामने सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज बेबस नजर आए थे. युजवेंद्र चहल के इस बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर ट्विटर पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आई हैं. फैन्स ने आरसीबी को जमकर कोसा है.

@RCBTweets what were you guys smoking when releasing Chahal — Chintan Saxena (@ChintanSaxena98) March 29, 2022

Even if Hasaranga ends up being the player of the season for RCB, the fact remains that Chahal was and will always remain the best spinner RCB has and will produce.

Can't forgive Hesson for not allotting even 7 cr for Chahal. @yuzi_chahal#IPL #RRvsSRH #SRHvRR #chahal — Gautam Anil (@kunneth_1508) March 29, 2022

*RCB fans After seeing chahal performance in today match* pic.twitter.com/oZlWQn0QHT — (@PlayBoldVk18) March 29, 2022

Yuzi Chahal is the best spinner in White ball cricket currently!!#IPL2022 #SRHvRR — Abhimanyu (@abhimanyusrt) March 29, 2022

Rcb management is directed by

Robert B. Weide . Full of morons

Didn't retain these gems@yuzi_chahal @devdpd07 #IPL2022 — (@ipl_veteran) March 29, 2022

चहल ने RCB की खोली पोल

हाल ही में युजवेंद्र चहल ने कहा था कि वह राजस्थान रॉयल्स में आकर खुश हैं. युजवेंद्र चहल को राजस्थान रॉयल्स ने 6.5 करोड़ रुपये में खरीदा था. युजवेंद्र चहल ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में 8 सीजन (2014 से 2021) बिताए. टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीज में चहल ने बताया कि आरसीबी फ्रेंचाइजी ने उनसे कभी नहीं पूछा कि क्या वह फ्रेंचाइजी में बने रहना चाहते हैं या नहीं. पैसे के बारे में भी बातचीत नहीं हुई. चहल ने कुल मिलाकर 115 आईपीएल मैच खेले हैं और इनमें से 113 मैच विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी में आरसीबी के लिए खेले. उन्होंने कुल 142 आईपीएल विकेट लिए हैं. उन्होंने 2013 में रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के लिए केवल 1 मैच खेला था.

फोन पर RCB से हुई थी ये बात

युजवेंद्र चहल ने कहा आरसीबी के क्रिकेट निदेशक माइक हेसन ने मुझे फोन किया और कहा, 'सुनो युजी, तीन रिटेंशन हैं' (विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज). उन्होंने मुझसे यह नहीं पूछा कि क्या मैं रिटेन होना चाहता हूं. उन्होंने सिर्फ तीन रिटेंशन के बारे में बात की और मुझे बताया गया.' बता दें कि रॉयल्स ने 61 रनों के अंतर से इस मैच में जीत हासिल की है. पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने 6 विकेट पर 210 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. जवाब में खेलते हुए हैदराबाद की टीम 7 विकेट पर 149 रन बना पाई. आरसीबी से राजस्थान में आए युजवेंद्र चहल ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 22 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. राजस्थान ने खेल के हर विभाग में सनराइजर्स को बौना साबित किया. कप्तान संजू सैमसन ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए 27 गेंद में 55 रन बनाए जिसकी मदद से राजस्थान रॉयल्स ने छह विकेट पर 210 रन बनाए. जवाब में सनराइजर्स की टीम सात विकेट पर 149 रन ही बना सकी.