'टीम इंडिया में कभी पक्की नहीं कर पाएगा जगह', इस खिलाड़ी पर कहर बनकर फूटा फैंस का गुस्सा

IPL 2022, Sanju Samson: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रविवार को IPL मैच में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन 32 रन बनाकर आउट हो गए. संजू सैमसन के एक बार फिर फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा उन पर फूटा है.

इस खिलाड़ी पर कहर बनकर फूटा फैंस का गुस्सा

संजू सैमसन की बल्लेबाजी के तरीके को लेकर फैंस ने नाराजगी जाहिर की है. हताश फैंस ने सोशल मीडिया पर कहा है कि संजू सैमसन जिस तरह से मौकों की बर्बादी कर रहे हैं, उसे देखते हुए वह कभी टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाएंगे. बता दें कि संजू सैमसन हर बार बड़ी पारी खेलने में नाकाम हो रहे हैं.

Sanju Samson can never become a permanent member in India's squad — Hitman (@Dhirrr__45) May 15, 2022

@IamSanjuSamson has become the most careless captain of the @rajasthanroyals IPL team. He neither has any strategy for any game, nor seriousness. He has always been out trying to hit big.Winnable matches have resulted in losses.Bad team selection too. Disgraceful for Sanju !! — snmgm23 (@snmgm23) May 15, 2022

This is precisely why this guy sanju Samson doesn't deserve an India cap. He just doesn't seem to read situations and plays reckless shots time and time again. #IPL2022 I am a @rajasthanroyals supporter andbit hurts when the captain throws a good start away — Vipul R Trivedi (@VipulRTrivedi2) May 15, 2022

Captain made 32/35,i made 40/42, my place fixed now in playing eleven!! What a casual shot on badoni type non regular player? Always trap type thing! Why don't they understand? Why butler type shot, cross bat? Where are coches?@rajasthanroyals @IamSanjuSamson @KumarSanga2 — Desh ke liye (@ShoaibA786000) May 15, 2022

I don't see Sanju samson making it to big stàge, he doesn't seems to grasp the need to play consistently, now he is capt he has to play more sensibly but he doesn't seems to be getting his act together. #LSGvRR — Shri Ram Maheshwari (@maheshwarisr) May 15, 2022

After being set, habbit of throwing his wicket to Sanju Samson #LSGvsRR pic.twitter.com/awMjsLzdg1 — Manoj Pareek (@mrpareekji) May 15, 2022

राजस्थान रॉयल्स ने 178 रन बनाए

बता दें कि सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (41) के साथ कप्तान संजू सैमसन (32) और देवदत्त पडिक्कल (39) की उपयोगी पारियों से राजस्थान रॉयल्स ने IPL मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ छह विकेट पर 178 रन बनाए. यशस्वी जायसवाल ने 29 गेंदों की पारी में छह चौके और एक छक्का लगाने के साथ दूसरे विकेट लिए सैमसन के साथ 64 रन की अहम साझेदारी की. सैमसन ने 24 गेंद की पारी में छह चौके लगाए.

पडिक्कल ने 5 चौके और 2 छक्के जड़े

पडिक्कल ने 18 गेंदों की आक्रामक पारी में पांच चौके और दो छक्के जड़े. आखिरी ओवरों में ट्रेंट बोल्ट (नाबाद 17) ने रविचंद्रन अश्विन (नाबाद 10) के साथ 14 गेंद में 26 रन की अटूट साझेदारी कर टीम के स्कोर को 178 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. लखनऊ के लिए रवि बिश्नोई ने दो जबकि आवेश खान, जेसन होल्डर और आयुष बडोनी ने एक-एक विकेट लिए.