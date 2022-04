IPL 2022: CSK की छठी हार के बाद फैंस को याद आए सुरेश रैना, इन 2 बल्लेबाजों को जमकर किया ट्रोल

PBKS vs CSK: IPL 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की छठी हार के बाद फैंस को सुरेश रैना (Suresh Raina) की याद आ गई, जो कभी इस टीम के सबसे मैच विनर हुआ करते थे. IPL 2022 के मेगा ऑक्शन में सुरेश रैना अनसोल्ड रहे थे और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की टीम भी सुरेश रैना को वापस लेने के मूड में नहीं दिखी थी. IPL 2022 में जब भी चेन्नई की टीम कोई मैच हार रही है, तो फैंस को सुरेश रैना की याद आ रही है.

फैंस को याद आए सुरेश रैना

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ सोमवार को खेले गए आईपीएल मैच में 11 रनों से हार का सामना करना पड़ा. पंजाब किंग्स (PBKS) के हाथों मिली इस हार के बाद फैंस को सुरेश रैना की याद आई. इसके साथ ही फैंस ने शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ की सोशल मीडिया पर जमकर खिल्ली उड़ाई है.

इन 2 बल्लेबाजों को जमकर किया ट्रोल

पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ 30 रन ही बना पाए. इसके अलावा शिवम दुबे भी 8 रन बनाकर आउट हो गए. फैंस को ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे का यूं अहम मौके पर विकेट गंवाने का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. फैंस ने इन दोनों ही बल्लेबाजों को निशाने पर ले लिया. इस दौरान सोशल मीडिया पर फैंस ने सुरेश रैना को भी याद किया है.

We all are missing Raina.

Raina not getting Picked was a Shock... — Pankaj Chetia (@PankajDeChetia) April 25, 2022

No one can match in India. Fielding monster #SureshRaina — Sriram Masila (@srirammasila) April 25, 2022

I reckon Shivam Dube was playing baseball before cricket. Just Stand and swing. No footwork nothing. #csk #IPL2022 — Chethan Yadav (@ChethuYadavWolf) April 25, 2022

Do you think Shivam dube has to be dropped for few matches for him to come in form again as this is big ladder up season for csk in ipl 2022 — Ramsam_ram (@Ramsam_ram) April 25, 2022

two most hyped batsmen ruturaj gaikwad and ishan kishan ...both were flop this season #CSKvsPBKS — Nilesh Nipane (@NileshNipane10) April 25, 2022

@Ruutu1331 what you think of yourself first, you are not butler or livingstone to recover all balls what you eat — Santosh G (@Santosh29544659) April 25, 2022

पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रनों से हराया

पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2022 के 38वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रन से हरा दिया. पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 187 रन बनाने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को छह विकेट पर 176 रन पर रोक दिया. पंजाब किंग्स के कप्तान ने इस जबरदस्त जीत का श्रेय शिखर धवन की शानदार बल्लेबाजी के साथ कैगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी को भी दिया है.