SRH vs GT, IPL 2022: फिर चर्चा में आईं हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन, फैंस शेयर कर रहे मजेदार मीम्स

नई दिल्ली: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की टीम पिछले सीजन के मुकाबले इस साल थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रही है. इस सीजन में पहले दो मैच लगातार हारने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने अच्छी वापसी की है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने सोमवार को खेले गए IPL मैच में गुजरात टाइटंस (GT) को 8 विकेट से मात दी है. इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने (SRH) चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी जीत दर्ज की थी.

फिर चर्चा में आईं हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन

दो मैचों में लगातार दो जीत के बाद एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन (Kaviya Maran) चर्चा में हैं. सोशल मीडिया पर फैंस काव्या मारन की तारीफ कर रहे हैं. बता दें कि काव्या मारन कभी भी अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ती हैं और हर हालात में सनराइजर्स हैदराबाद को सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं. काव्या मारन सन ग्रुप के मालिक कलानिधि मारन की बेटी हैं. सनराइजर्स हैदराबाद उन्हीं की टीम है. काव्या मारन कलानिधि मारन की बेटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन की भतीजी हैं.

SRH 2021 thru 14 games - 3 wins

SRH 2022 thru 4 games - 2 wins#SRHvGT #GTvsSRH #SRHvsGT

Kavya Maran be like:- pic.twitter.com/qzD6Edp3CU

— (@superking1814) April 11, 2022