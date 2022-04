IPL 2022: छक्का लगाने के बाद दर्द से तड़पता दिखा SRH का बल्लेबाज, टीम को लग सकता है बड़ा झटका

नई दिल्ली: गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ सोमवार को खेले गए IPL मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi) छक्का लगाने के बाद चोटिल हो गए. राहुल त्रिपाठी के चोटिल होने के कारण सनराइजर्स हैदराबाद की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं. राहुल त्रिपाठी सनराइजर्स हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, ऐसे में उनका चोटिल होना इस टीम के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है.

दर्द से तड़पता दिखा SRH का बल्लेबाज

बता दें कि ये घटना सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के 14वें ओवर की है. सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के 14वें ओवर में राहुल त्रिपाठी ने गुजरात टाइटंस (GT) के गेंदबाज राहुल तेवतिया की पहली गेंद पर घुटने के बल बैठकर कवर के ऊपर से छक्का लगाया. इस शॉट को मारने के बाद राहुल त्रिपाठी मैदान पर गिर गए और दर्द से तड़पने लगे. इस छक्के को लगाने के बाद राहुल त्रिपाठी को क्रैंप आ गया था, जिसके बाद उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा.

Not a good news for SRH fans - Rahul Tripathi walking off the field during Injury. #IPL2022 #SRHvGT pic.twitter.com/8w7jX7ze9J

— ADNAN KHAN (@ADNANKH85410496) April 11, 2022