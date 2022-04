IPL, KKR vs SRH: केन विलियमसन ने IPL में बनाया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दूसरे कीवी प्लेयर

IPL 2022, SRH vs KKR, Kane Williamson completed 2000 run in IPL: सनराइजर्स हैदराबाद ने केकेआर (SRH vs KKR) को आईपीएल 2022 (IPL 2022) के 25वें मैच में 7 विकेट से मात दी. इस मैच में सनराइजर्स की ओर से एडेन मार्करम और राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi) ने कमाल की बल्लेबाजी की. इस मैच में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

विलियमसन ने बनाया ये रिकॉर्ड

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने मैच में 17 रन बनाए, जिसमें तीन चौके शामिल थे. इसी के साथ विलियमसन ने आईपीएल में 2000 रन भी पूरे कर लिए. केन विलियमसन आईपीएल में 2000 रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे पहले ब्रेंडन मैकुलम ये कारनामा कर चुके हैं. मैकुलम ने 109 मैचों में 2881 रन बनाए हैं जबकि विलियमसन ने 68 मैचों में 2009 रन बनाए हैं.

हैदराबाद टीम ने की वापसी

सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में अपने शुरुआती दो मैच हारे थे, लेकिन टीम ने धमाकेदार वापसी करते हुए अगले तीन मैच जीत हैट्रिक लगाई. हैदराबाद के लिए ओपनर्स बल्लेबाज और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खूब रन बना रहे हैं. इस बार सनराइजर्स हैदराबाद की कमान केन विलियमसन (Kane Williamson) के हाथों में है.

हैदराबाद की लगातार तीसरी जीत

आईपीएल 2022 का 25वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स (SRH vs KKR) के बीच खेला गया. इस मैच में टॉस हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने जीता और मुकाबला भी एसआरएच की टीम के नाम ही रहा. जबकि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की कप्तानी वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. वहीं हैदराबाद ने जीत की हैट्रिक लगाई है. हैदराबाद के लिए ये आईपीएल 2022 में लगातार तीसरी जीत थी.