RCB vs SRH: Virat Kohli की खराब बैटिंग देख फैंस का टूटा दिल, दिए ऐसे रिएक्शन

Virat Kohli Out On Duck: IPL 2022 के 36वें मैच में रॉयल चैंलेजर बैंगलोर को सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 विकेट से हरा दिया. इस मैच में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच में सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक बार फिर फ्लॉप नजर आए.

आईपीएल 2022 में विराट कोहली बिल्कुल भी अपनी लय में नजर नहीं आ रहे हैं. वह रन बनाने के लिए तरस रहे हैं. रन बनाना तो दूर वह क्रीज पर टिक ही नहीं पा रहे हैं. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ कोहली अपना खाता तक नहीं खोल पाए. उन्हें गेंदबाज मार्को जेसन ने आउट किया. इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए थे. इससे उनके फैंस का दिल टूट गया है.

Everyone is in so much hurry th

— Sagar (@sagarcasm) April 23, 2022