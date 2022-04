Virat Kohli Performance: ओपनिंग में भी फेल रहे विराट कोहली, हताश फैंस ने ट्विटर पर दिए ऐसे रिएक्शंस

Virat Kohli Performance: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाफ IPL मैच में एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) को इस मैच में ओपनिंग के लिए भेजा गया था, जिससे कि वह एक बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी कर पाएं, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाए और 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए.

कोहली ने ओपनिंग में आजमाया हाथ

विराट कोहली (Virat Kohli) इस मैच से पहले खेले गए लगातार दो IPL मुकाबलों में बिना खाता खोले आउट हो गए थे, जिसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम मैनेजमेंट ने उन्हें राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ मंगलवार को IPL मैच में कप्तान फाफ डु प्लेसिस के साथ ओपनिंग करने के लिए उतार दिया.

विराट ने फिर फैंस को किया निराश

विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्रेंट बोल्ट पर दो चौके लगाए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद उनके बल्ले को चूमने के बाद हेलमेट से टकराकर बैकवर्ड प्वाइंट पर रियान पराग के हाथों में समा गई. फैंस को विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह 9 रन बनाकर चलते बने. ट्विटर पर हताश फैंस ने विराट कोहली को लेकर बहुत सारे रिएक्शंस दिए हैं.

Virat Kohli is getting out on the same ball on which he used to play well.#RCBvsRR pic.twitter.com/Ay1lIJ3zYW — Bro (@kyabro_) April 26, 2022

Virat Kohli after getting out vs his fans pic.twitter.com/0numuhoX1E — Hemank (@Hemank_fpl) April 26, 2022

Virat Kohli हुए 9 रन पर आउटhttps://t.co/pDtqImYlfv — Manvi Nautiyal (@ManviNautiyal) April 26, 2022

I think #viratkholi will take a break Do Puja Shani Bhari hai #ViratKohli #virat and come stronger — ClickmeSports (@clickmesports) April 26, 2022

IPL 2022 में कोहली का बुरा हाल

बता दें कि विराट कोहली ने अभी तक आईपीएल 2022 के 9 मैचों में 41, 12, 5, 48, 1, 12, 0, 0, 9 रनों के स्कोर बनाए हैं. विराट कोहली के खराब फॉर्म की वजह से मंगलवार को आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) को राजस्थान रॉयल्स (RR) के हाथों 29 रनों से हार का सामना करना पड़ा. राजस्थान ने बैंगलोर को जीत के लिए 145 रनों का टारगेट दिया था. जवाब में रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम 19.3 ओवर में 115 रनों पर ही सिमट गई.