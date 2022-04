IPL 2022: मैच के बाद चहल ने हर्षल पटेल को बुरी तरह किया इग्नोर, सामने आया ये Video

नई दिल्ली: IPL 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच मैच के बाद युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा रखी है. दरअसल, हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए आईपीएल मैच में युजवेंद्र चहल ने हर्षल पटेल को बुरी तरह से इग्नोर किया था और उनसे हाथ भी नहीं मिलाया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह युजवेंद्र चहल ने हर्षल पटेल को इग्नोर किया था.

चहल ने हर्षल पटेल को बुरी तरह किया इग्नोर

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मैच के बाद चहल अपनी पूर्व टीम RCB के खिलाड़ी हर्षल पटेल को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और उनसे हाथ तक नहीं मिलाते हैं. हर्षल पटेल भी चहल को देखते ही रुक जाते हैं और उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ते. बहरहाल, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच तनाव है ऐसी खबरें अब तक सामने नहीं आई थीं. वहीं, युजवेंद्र चहल और हर्षल पटेल दोनों की तरफ से कभी भी अपने रिश्तों को लेकर तनाव के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है.

#YuzvendraChahal did not shake hands with #HarshalPatel pic.twitter.com/hpXWWJGjma

— Raj (@Raj93465898) April 5, 2022