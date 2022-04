VIDEO: चहल के विकेट लेने पर वाइफ धनश्री ने दिया ऐसा रिएक्शन, नजारा देखकर चौंक गए फैंस

नई दिल्ली: IPL 2022 में मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबले के दौरान स्टेडियम में मौजूद भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल की वाइफ धनश्री ने ऐसा रिएक्शन दिया, जिसे देखकर फैंस भी चौंक गए. युजवेंद्र चहल की वाइफ धनश्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. धनश्री के इस वीडियो ने वायरल होते ही सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है.

चहल की वाइफ धनश्री ने दिया ऐसा रिएक्शन

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व गेंदबाज और इस साल राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने अपनी पुरानी टीम आरसीबी के खिलाफ जैसे ही विकेट लिया तो उनकी पत्नी धनश्री का रिएक्शन देखने लायक था. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पारी के 9वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने जैसे ही आरसीबी के ऑलराउंडर डेविड विली को क्लीन बोल्ड किया, तो इसके तुरंत बाद स्टैंड में बैठी धनश्री खुशी से झूम उठीं.

नजारा देखकर चौंक गए फैंस

चहल के इस विकेट से धनश्री इतनी खुश थीं कि वो पूरे जोश के साथ हाथ हिलाने लगी, ये दृश्य देखकर स्टैंड में बैठे अन्य फैंस भी हैरान रह गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. चहल ने इस मैच में अपने कोटे के चार ओवरों में सिर्फ 15 रन दिए और दो विकेट हासिल किए. चहल के अलावा ट्रेंट बोल्ट ने भी दो विकेट लिए लेकिन बाकी गेंदबाजों ने जमकर रन लुटाए जिसके चलते आरसीबी ने मैच आसानी से जीत लिया.

Biwi Ho To Aisi

Dhanashree’s reaction when Yuvi bowls out Willey #IPL2022 pic.twitter.com/51YLwAXAHP

— Amit(@AmitMovieHolic) April 6, 2022