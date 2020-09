IPL 2020: CSK की अवॉर्ड नाइट में कप्तान धोनी को भी मिला ये इनाम

नई दिल्ली: भले ही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) शनिवार रात से शुरू होने वाली हो और 10 नवंबर को इसके फाइनल मैच में खिताब के विजेता का फैसला होने में अभी डेढ़ महीने का वक्त शेष है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) टीम के खिलाड़ियों के लिए तो अवॉर्ड नाइट पहले ही आ गई. टीम फ्रेंचाइजी ने अपने खिलाड़ियों के लिए प्रि-टूर्नामेंट डिनर का आयोजन करते हुए सभी को उस समय चौंका दिया, जब इस लीग में टीम के लिए योगदान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्रिकेटर्स को अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया.

सम्मानित होने वाले क्रिकेटर्स में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) से लेकर खब्बू स्पिनर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) तक कई नाम शामिल रहे. सभी खिलाड़ियों को चीफ कोच स्टीफन फ्लेमिंग (Stephen Fleming) के हाथों अवॉर्ड वितरण किया गया. इस अवॉर्ड नाइट की फोटो टीम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर की है. आइए आपको बताते हैं कि किसे कौन सा अवॉर्ड दिया गया.

Our customary pre-season dinner turned into a memorable lunch this time and our Lions walked away with some Super Duper Awards. Thala Dhoni for leading the team with the willow and scoring the most runs for the Super Kings in IPL 2019. pic.twitter.com/aWwErJgyvV — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 17, 2020

धोनी को दिया पिछले सीजन के बेस्ट प्लेयर का अवॉर्ड

कप्तान धोनी को पिछले सीजन में टीम के बेस्ट प्लेयर के तौर पर स्पेशल अवॉर्ड दिया गया. धोनी की कप्तानी में टीम सीएसके फाइनल मुकाबले तक पहुंची थी, जहां उसे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians)से हार का सामना करना पड़ा था. धोनी आईपीएल-2019 में चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे. उन्होंने 15 मैच में 44.20 के औसत से 3 फिफ्टी लगाते हुए 416 रन बनाए थे.

Watto Man, kneenga vera level now and always WhistlePodu Yellove https://t.co/Z5Z2GfAc8P — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 17, 2020

धोनी के बाद सबसे सीनियर वॉटसन को भी दिया गया स्पेशल गिफ्ट

चेन्नई सुपर किंग्स प्रबंधन ने टीम में महेंद्र सिंह धोनी के बाद सबसे सीनियर क्रिकेटर के तौर पर मौजूद पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान शेन वॉटसन (Shane Watson) को भी स्पेशल अवॉर्ड देकर सम्मानित किया गया. ऑलराउंडर वाटसन को एक स्पेशल फोटो फ्रेम दिया गया, जिसमें आईपीएल-2019 के फाइनल मैच में उनकी पारी के दौरान एक शॉट खेलते हुए फोटो का एनिमेशन लगाया गया था. इस पारी में वाटसन का घुटना बुरी तरह चोटिल हो गया था, लेकिन वे खून निकलने के बावजूद पिच पर लगातार खेलते रहे थे.

Thank you to the @chennaiipl team for bestowing me with this award. Playing for this amazing franchise is an honor and an opportunity I cherish. Looking forward to the season. pic.twitter.com/qE5T36eE48 — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) September 17, 2020

'तलवारबाज' जडेजा को मिला वैसा ही मोमेंटो

खब्बू स्पिनर रवींद्र जडेजा पिच पर बढ़िया बल्लेबाजी करने के दौरान चौका या छक्का लगाने के बाद बल्ले को तलवार की तरह घुमाने के शौकीन हैं. उन्हें वैसा ही अवॉर्ड दिया गया. चेन्नई टीम ने जडेजा के लिए गोल्डन तलवार की रिप्लिका वाला मोमेंटो बनवाया हुआ था. उनके फोटो को ट्विटर पर शेयर करते हुए टीम सीएसके ने लिखा, 'द राजपूत बॉय.' बता दें कि जडेजा आईपीएल में 100 विकेट और 1000+ रन बनाने वाले इकलौते भारतीय हैं. उन्होंने अब तक लीग में 108 विकेट लिए हैं, जो दूसरे किसी खब्बू स्पिनर से ज्यादा हैं. साथ ही 1900 से ज्यादा रन बनाए हैं.

Champion Bravo joined from his room to take one for becoming the first bowler to scale Mount 500 wickets in T20 history. pic.twitter.com/16aCGTEqq8 — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 17, 2020

ब्रावो को मिला 500 टी20 विकेट के लिए अवॉर्ड

टीम के कैरेबियाई ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) आइसोलेशन पीरियड में होने के चलते अवॉर्ड नाइट में तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने होटल के कमरे से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एंट्री ली और अपना अवॉर्ड स्वीकार कर लिया. ब्रावो को हाल ही में 500 टी20 विकेट पूरे करने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बनने के लिए स्पेशल अवॉर्ड दिया गया.

While Sam and Josh are on their way to the Den, our newest Lions Sai Kishore and Piyush Chawla got their yellove wear pic.twitter.com/vrzrUWEubA — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 17, 2020

पीयूष और साई किशोर को मिली टीम जर्सी

समारोह के दौरान इस सीजन में पहली बार सीएसके के लिए खेल रहे लेग स्पिनर पीयूष चावला (Piyush Chawla) और खब्बू स्पिनर साई किशोर (Sai Kishore) को उनकी टीम जर्सी भी गिफ्ट की गई. 6.75 करोड़ रुपये में टीम से जुड़े चावला इस लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में हरभजन के साथ संयुक्त तीसरे नंबर पर हैं. वे अब तक 150 विकेट ले चुके हैं. साई किशोर को टीम ने 20 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा था.