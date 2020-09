IPL 2020: जानिए कोहली क्यों बने ‘सिमरनजीत’, डिविलियर्स कैसे बने ‘पारितोष पंत’?

दुबई. कोरोना महामारी से चल रही वैश्विक लड़ाई के बीच आयोजित की जा रही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सोमवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला. यह नजारा था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुआई में पूरी टीम का एक अनोखे अंदाज में कोरोना योद्धाओं को सैल्यूट करने के लिए मैदान में उतरना. इसके अलावा कोहली के साथ ही टीम के दूसरे सबसे वरिष्ठ क्रिकेटर एबी डिविलियर्स (AB Devilliars) ने अपने ट्विटर हैंडल को कोरोना योद्धाओं के नाम पर बदलकर एक और अनूठा अंदाज दिखाया.

The Royal Challengers wore the MY COVID HEROES jersey during practice yesterday, to pay tribute to all the REAL CHALLENGERS who have strived to make the world a better place during the pandemic

कोहली बने सिमरनजीत सिंह

आरसीबी (RCB) के अलावा भारतीय क्रिकेट टीम के भी कप्तान कोहली ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले ‘कोविड नायक’ के सम्मान में सोमवार को अपने ट्विटर हैंडल पर अपना नाम हटाकर उसकी जगह सिमरनजीत सिंह लिख दिया. सिमरनजीत सिंह चंडीगढ़ के ऐसे कोविड नायक हैं, जिन्होंने अपने बहरेपन के बावजूद महामारी के दौरान जरूरतमंद लोगों की मदद की है. इसके लिए उन्हें हर तरफ सराहा जा रहा है.

My Covid Heroes Over the past few days we’ve been bringing stories of Real Challengers whove inspired us. To pay homage to every Covid Hero out there, RCB has decided to sport My Covid Heroes’ jersey throughout the Dream IPL PlayBold IPL2020 WeAreChallengers Dream11IPL pic.twitter.com/y7Xbs69cQ1

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) September 21, 2020