Irfan Pathan के बाद Rabada भी Palestine के सपोर्ट में उतरे, लोगों ने बुरी तरह किया ट्रोल

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है. कैगिसो रबाडा ने फिलिस्तीन को लेकर एक ट्वीट किया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया और लोगों ने ट्विटर पर उनको जमकर लताड़ लगाई है. बता दें कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच इस वक्त जंग जैसे हालात बने हुए है. इजरायल (Israel) और फिलिस्तीन (Palestine) के समर्थन में सोशल मीडिया पर अलग-अलग गुट बंटे हुए हैं. कैगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) ने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन किया है. कैगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) ने ट्विटर पर लिखा, '#PrayForPalestine'

कैगिसो रबाडा सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

फिलिस्तीन (Palestine) के समर्थन में कैगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, 'भाई तुम्हें पता भी है कि वहां पर हो क्या रहा है?' एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'अनावश्यक हमला! आपको वही करना चाहिए जिसको करने में आप अच्छे हों. क्रिकेट पर फोकस करें.'

And no prayers for #IsraelUnderAttack? Why?

Are you even aware who launched the first attack?? Hamas from Palestine!!

Obviously Israel is more powerful, Hamas should have thought through before attacking Israel...

But NO...they wanted sympathy from people like you! #GetWellSoon

— नितिन कश्यप (@NitinKashyap_) May 12, 2021