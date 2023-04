IPL में खेलना इस दिग्गज को पड़ा भारी, बैसाखी के सहारे लौटा घर; पूरे सीजन से बाहर

Kane Williamson Ruled Out From IPL 2023: आईपीएल 2023 (IPL 2023) का पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स (GT vs CSK) के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच के दौरान एक खिलाड़ी बुरी तरह चोटिल हो गया था. ये खिलाड़ी अब बैसाखी के सहारे चलता दिखाई दिया है. चोट के चलते ये खिलाड़ी आईपीएल 2023 (IPL 2023) के पूरे सीजन से बाहर हो गया है. आपको बता दें कि इस मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर सीजन की आगाज किया था.

ये खिलाड़ी बैसाखी के सहारे लौटा घर आईपीएल के उद्घाटन मैच में गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलने वाले केन विलियमसन (Kane Williamson) फील्डिंग करते हुए चोटिल हो गए थे. गुजरात टाइटंस के लिए मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालने वाले केने विलियमसन (Kane Williamson) इस चोट के चलते आईपीएल 2023 के पूरी सीजन से बाहर हो गए हैं. वह अब वापस न्यूजीलैंड लौट गए हैं. इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. इसमें वह बैसाखी के सहारे खड़े दिख रहे हैं. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'गुजरात टाइटंस और कई अद्भुत लोगों को धन्यवाद जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपना समर्थन दिया है. रिकवरी की राह शुरू करने के लिए घर के रास्ते में. सभी प्रकार के संदेशों के लिए धन्यवाद.'

केन विलियमसन ऐसे हुए थे चोटिल चेन्नई सुपर किंग्स की पारी के 13वें ओवर के लिए हार्दिक ने जोशुआ लिटिल को गेंद थमाई थी. तीसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने मिडविकेट बाउंड्री की तरफ शॉट लगाया, जिसे उछलते हुए विलियमसन ने लपका. हालांकि वह 2 रन ही बचाने में कामयाब हो पाए और ये चौका रहा. इसी बीच विलियमसन (Kane Williamson) बाउंड्री लाइन के दूसरी पारी गिर गए और फिर उनसे उठा ही नहीं गया. वह दर्द में कराह रहे थे. बाद में फिजियो ने उनके पास पहुंचकर बात की और चोट देखी. उन्हें थोड़ी देर बाद कंधे के सहारे मैदान से बाहर जाना पड़ा. बीच मैच बदलना पड़ा खिलाड़ी केन विलियमसन के चोटिल होन के बाद गुजरात टाइटंस ने उनकी जगह साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) को इम्पैक्ट प्लेयर (Impact Player rule in IPL) के रूप में टीम में शामिल किया. साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) ने इस मैच में केने विलियमसन (Kane Williamson) की जगह आकर बल्लेबाजी भी की. उन्होंने 17 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बनाए. इस पारी में साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) के बल्ले से 3 चौके देखने को मिले. आने वाले मैचों में केन विलियमसन (Kane Williamson) किसी विदेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जा सकता है.