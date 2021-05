Kevin Pietersen ने हिंदी में किया ऐसा ट्वीट, भारतीय फैंस ने दिए मजेदार रिएक्शन्स

नई दिल्ली: इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने भारत में कोरोना के कहर को देखते हुए हिंदी में एक ट्वीट कर लोगों का हौसला बढ़ाया है. केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) इन दिनों मालदीव में छुट्टियां मना रहे हैं. पीटरसन IPL में कमेंट्री करने भारत आए थे, लेकिन कोरोना के कारण लीग को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.

केविन पीटरसन ने किया ये ट्वीट

केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत के लोगों का हौसला बढ़ाते हुए हिंदी में ट्वीट किया है. केविन पीटरसन ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैंने भारत छोड़ दिया, लेकिन मैं अभी भी ऐसे देश के बारे में सोच रहा हूं, जिसने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया है, कृपया सुरक्षित रहें. यह समय बीत जाएगा, लेकिन आपको सावधान रहना होगा.'

पीटरसन के ट्वीट से भारतीय फैंस खुश

हिंदी में पीटरसन के इस ट्वीट के बाद भारतीय फैंस बहुत खुश हुए हैं और वह जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस पीटरसन के इस ट्वीट की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें शुक्रिया कह रहे हैं. बता दें कि आईपीएल के स्थगित होने के बाद ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी मालदीव चले गए. वहीं, से कई विदेशी खिलाड़ी अपने घर वापस लौट रहे हैं.

Thank you @kp24 for your kind words during this tough time.

We'll come back strong and again defeat England.

England is a worthy Opponent than any other team over the years. #StayStrongIndia #Kavinpietersen

— (@SrdPuri) May 11, 2021