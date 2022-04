Iyer Get Marriage Proposal: श्रेयस अय्यर को मिला शादी का प्रपोजल, KKR ने किया ट्वीट

Shreyas Iyer Get Marriage Proposal by Women Fan: श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने पिछले कुछ सालों में अपनी बैटिंग के दम एक अलग ही मुकाम बनाया है. उनकी क्लासिक बल्लेबाजी के सभी दीवाने हैं. अब श्रेयस अय्यर को शादी का प्रपोजल मिली है. इसका फोटो KKR ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है.

मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम के बाहर एक महिला फैन ने अपने हाथ में तस्वीर पकड़ रखी है, जिसमें लिखा है कि मेरी मां ने मुझे एक लड़का खोजने के लिए कहा है, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगे श्रेयस अय्यर? इस फोटो को केकेआर ने अपनी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. आईपीएल 2022 में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान हैं. वह बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं.

That's one way of shooting your shot! #KKRHaiTaiyaar #RRvKKR #IPL2022 pic.twitter.com/FDaO7VOXdx

