RCB vs LSG: केएल राहुल को मैच हारने के बाद एक और बड़ा झटका, लगा लाखों का जुर्माना

KL Rahul And Marcus Stoinis Break IPL’s Code Of Conduct: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. टीम के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) को इस हार के बाद एक और बड़ा झटका लगा है. राहुल (KL Rahul) को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट (IPL Code Of Conduct) का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है और भारी जुर्माना लगा है. केएल राहुल (KL Rahul) के अलावा टीम के बड़े ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) को भी आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट (IPL Code Of Conduct) का दोषी पाया गया है.

केएल राहुल पर लगा भारी जुर्माना

केएल राहुल (KL Rahul) पर कोड ऑफ कंडक्ट (IPL Code Of Conduct) के लेवल-1 का उल्लंघन करने की वजह से मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना लगाया गया है. आईपीएल के बयान में कहा गया है,' लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ हुए मुकाबले में आचार संहिता के उलंघ्घन का दोषी पाया गया है, जिसके चलते उनपर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. राहुल ने आईपीएल आचार संहिता के लेवल 1 के अपराध को स्वीकार किया है.'

मार्कस स्टोइनिस को लगी फटकार

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर स्टोइनिस (Marcus Stoinis) रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेले गए मुकाबले में आउट होने के बाद अंपायर पर भड़कते देखा गया था, जिसके चलते स्टोइनिस को भी मैच के दौरान आईपीएल की आचार संहिता (IPL Code Of Conduct) का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई गई है. मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) ने भी लेवल-1 के तहत हुए अपराध को मानते हुए अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबंध को स्वीकार किया है. स्टोइनिस (Marcus Stoinis) इस मुकाबले में 15 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हुए थे. स्टोइनिस मैच के 19वें ओवर में आउट हुए थे, इसके बाद वह काफी गिुस्से में दिखाई दिए थे और अंपायर से बहस करते दिखे थे.

लखनऊ ने 18 रनों से मुकाबला गंवाया

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ लखनऊ को 18 रनों से हार मिली थी. केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 181 रन बनाए थे, जिसके जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम 20 ओवर में 163 रन ही बना सकी. इस सीजन में लखनऊ की ये तीसरी हार थी. टीम ने इस सीजन में अभी तक 7 मैचों में से 4 में जीत दर्ज की है और 3 में हार का सामना किया है.