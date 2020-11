प्रीति जिंटा ने मुजीब से की अफगानिस्तान की भाषा में बातचीत, हम बता रहें इसका मतलब

नई दिल्ली: आईपीएल 2020 को खत्म हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है. इस सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब का प्रदर्शन उतार-चढाव से भरा रहा. केएल राहुल की टीम ने 14 में से 6 मैचों में जीत हासिल की और 8 में इसे हार का सामना करना पड़ा. ये टीम प्वॉइंट टेबल में छठे स्थान पर रही और प्लेऑफ में जगह बनाने में नाकाम रही.

प्रीति का थ्रोबैक वीडियो

आईपीएल 2020 (IPL 2020) खत्म होने के बाद पंजाब फ्रेंचाइजी की मालकिन प्रीति जिंटा (Preity Zinta) ने अपनी टीम के अफगानी गेंदबाज मुजीब उर रहमान (Mujeeb Ur Rahman) के साथ एक थ्रोबैक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो उनकी ही भाषा में बात करते हुए नजर आ रही हैं. इस वीडियो को क्रिकेट फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

प्रीति ने ट्विटर पर लिखा, 'आईपीएल 2020 की बेहतरीन यादें और पर्दे के पीछे की मस्ती. मैं मुजीब उर रहमान के साथ चैट कर रही हूं. मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब व मुझे पश्तो भाषा में नए अल्फाज सिखाते हैं. क्या कोई बता सकता है कि मैं क्या बात कर रही हूं?'

Throwback to all the awesome #IPL2020 memories and behind the scene funChatting with @mujeeb_r88 is always fun specially when he teaches me new words in Pashto Can anyone figure out our Conversation???? #Pzipldiaries #ThrowbackThursday #BTS #Ting pic.twitter.com/eXKCOmjlWM

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) November 12, 2020