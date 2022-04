VIDEO: लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज ने खेला जानलेवा शॉट, बाल-बाल बची फैन की जान

नई दिल्ली: आईपीएल में इस बार फैंस मैदान में जाकर मैच देखने का लुफ्त उठा रहे हैं. सीजन 15 का 7वां मैच मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स के बीच खेला गया. इस मैच में फैंस को खूब चौके-छक्के देखने को मिले. लेकिन इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज आयुष बडोनी का एक छक्का फैन के लिए काफी महंगा साबित हुआ क्योंकि ये शॉट सीधा एक महिला फैन के सिर पर जा लगा.

लखनऊ सुपर जायंट्स को मैच जीतने के लिए 12 गेंदों में 34 रनों की दरकार थी. चेन्नई की ओर से गेंदबाजी करने ऑलराउंडर शिवम दुबे आए थे. वहीं लखनऊ की तरफ से इविन लुईस और आयुष बडोनी पिच पर थे. ओवर की पहली ही बॉल पर क्रीज पर मौजूद आयुष बडोनी ने स्वीप शॉट खेलते हुए डीप स्क्वेयर लेग पर लंबा छक्का जड़ दिया. लेकिन आयुष के इस शॉट की वजह से स्टैंड्स में बैठी एक महिला चोटिल हो गई. यह बॉल स्टैंड में जाकर सीधे एक महिला फैन के सिर पर लगी. जिसके बाद महिला कुछ देर तक सर पकड़कर भी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी. इस शॉट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Ayush Badoni Six Hits Spectator During LSG vs CSKhttps://t.co/O2lRuDTJlP

— MohiCric (@MohitKu38157375) March 31, 2022