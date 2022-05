IPL 2022: उधर डूब रही थी धोनी की नैया, इधर रैना और युवराज जमकर उड़ा रहे थे CSK का मजाक, देखिए Video

IPL 2022 CSK vs MI: आईपीएल 2022 (IPL 2022) में सीएसके और मुंबई इंडियंस (CSK vs MI) के बीच गुरुवार की रात को एक बेहतरीन मुकाबला हुआ. इस मैच को मुंबई ने 5 विकेट से जीता. मुंबई की टीम के लिए ये मैच जीतना सीएसके की बल्लेबाजी के बाद ही काफी आसान हो गया था. वजह ये थी कि सीएसके पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 97 रन पर आउट हो गई. सीएसके की नैया को डूबते देख पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह और सुरेश रैना ने भी काफी मजे लिए.

सीएसके (CSK) की पूरी टीम 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाई और इस दौरान ये नजारा स्टेडियम में युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और सुरेश रैना (Suresh Raina) भी देख रहे थे. इन दोनों ही खिलाड़ियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल जैसे ही सीएसके की टीम 97 रन पर आउट हुई तभी युवराज सुरेश रैना को ट्रोल करते हुए नजर आए. इन दोनों के वीडियो को लोग जमकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

When Yuvraj Singh made fun of CSK in front of Raina!#CSK #MI #fun #IPL2022 #IPL @YUVSTRONG12 @ImRaina pic.twitter.com/vzVWbnKHDp

— VivekThakur (@thakur_vivek00) May 12, 2022